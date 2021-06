Pueblo de Tuxtepec respalda a Morena en cierre, triunfo será contundente este 6 de junio

–La candidata de Morena agradeció las muestras de confianza que ha recibido en estos 40 días de campaña

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca. – El 1 de junio quedará grabado para la historia de Tuxtepec, quedó demostrado en el cierre de campaña, que en Morena hay unidad y movilización, que el pueblo respalda el proyecto de la Cuarta Transformación y que el triunfo es un hecho este 6 de junio.

La candidata a la diputación local por el distrito 02, Laura Estrada Morena, enfatizó para quienes apostaban que en Morena no existía la madurez política, que es todo lo contrario, porque junto al candidato a la diputación Federal por el distrito 01, Ángel Domínguez Escobar y el candidato a presidente municipal de Tuxtepec Irineo Molina Espinoza dejaron un mensaje claro en el cierre de campaña, que el pueblo manda y exige unidad y lo más importantes que el pueblo unido jamás será vencido.

Ante miles de personas que se concentraron en el campo de fútbol “Procu” del Muro bulevar, la candidata de Morena agradeció las muestras de confianza que ha recibido en estos 40 días de campaña y refrendó el compromiso de continuar trabajando para que la Cuarta Transformación llegue hasta el último lugar de la región.

“Hoy estoy frente a ustedes para refrendar mi palabra de trabajar por las mujeres para que no sean violentadas, que junto a los hombres estén en igualdad de condiciones, mirar por los niños para que los espacios sean más dignos, impulsar leyes para que sancionen a quienes infringen la ley, por el medio ambiente y comercio ” acotó.

La Doctora Laura Estrada Mauro reiteró, que con el pueblo todo, sin el pueblo nada, por lo que seguirá luchando para respaldar las acciones del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador y junto a Irineo Molina y Ángel Domínguez trabajará en unidad para atender las demandas del pueblo.



“Con el pueblo todo, sin el pueblo nada, juntos defendamos la esperanza, rescatemos Tuxtepec, rescatemos Oaxaca, vamos a ganar este 6 de junio y la 4T será una realidad”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario