Por jornada electoral, habrá ley seca en Oaxaca de Juárez

–La medida va de las 00:00 horas del sábado 5 de junio a las 24:00 del domingo 6 de junio

–Se sancionará a los establecimientos que no respeten esta disposición

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El ayuntamiento de la capital oaxaqueña informó que habrá ley seca con motivo de la jornada electoral, el periodo comprende de la 00:00 horas del sábado 5 de junio a las 24:00 del domingo 6 de junio, esto con el objetivo de evitar algún incidente durante el día de las elecciones.

El gobierno de Oaxaca de Juárez publicó un aviso en sus redes sociales, en dónde informa de esta medida, asimismo se establece que los establecimientos comerciales que incumplan con esta disposición se harán acreedores a una sanción, sin embargo no se estipula si dicha sanción será económica ni el monto, tampoco si se podría llegar a la clausura del negocio.

El aviso dice lo siguiente: “El ayuntamiento de Oaxaca de Juárez informa que con motivo de la jornada electoral del presente año, a partir de las 00:00 horas del 5 de junio y hasta las 24:00 horas del 6 de junio, se suspende la venta de todo tipo de bebidas alcohólicas en cualquiera de sus modalidades en todo el territorio de Oaxaca de Juárez”

Cabe mencionar que el artículo 300 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece lo siguiente: “El día de la elección y el precedente, las autoridades competentes de acuerdo a la normatividad que exista en cada entidad federativa, podrán establecer medidas para limitar el horario de servicio de los establecimientos en los que se sirvan bebidas embriagantes”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario