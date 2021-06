Pepe Villamil firma el Pacto por la Mujer y la Vida

-Candidato de Nueva Alianza se compromete a reconocer el derecho fundamental de la vida

-Invita a los tuxtepecanos a emitir su foto este 6 de junio por Pepe Villamil, por Nueva Alianza

Redaación

Tuxtepec, Oaxaca.- Pepe Villamil, candidato a Diputado Local del Partido Nueva Alianza por el Distrito 02, firmó este miércoles un Pacto por la Mujer y la Vida mediante el cual se compromete a reconocer el derecho fundamental a la vida, la vulnerabilidad de los no nacidos y las mujeres embarazadas, además de oponerse al intento de legislar o imponer el aborto.

En el acto, Pepa Villamil reiteró su apoyo a las mujeres y dijo que “en Tuxtepec y en todo Oaxaca se tiene que seguir cuidando a las niñas y mujeres, el derecho a la vida, el tema del derecho también de la adopción, y buscar ampliar el segmento también para mujeres maltratadas y violentadas; tenemos que abrir este derecho, que sea más general”.

El candidato de Nueva Alianza a la Diputación Local aseguró estar listo para impulsar acciones que apoyen el concepto de familia desde la Cámara de Diputados de Oaxaca, que trabajará en pro de las mismas y también defenderá la vida desde su concepción hasta su muerte natural, junto a los derechos básicos del ser humano.

Pepe Villamil indicó que buscará las formas para fortalecer la institución de la familia, donde los niños gocen de los derechos de una familia, de la educación y de vivienda. Con este compromiso, una vez pasada la elección y obtenido su triunfo en las votaciones del próximo 6 de junio, como Diputado Local por el Distrito de Tuxtepec, Pepe Villamil se compromete a legislar y apoyar todas aquellas iniciativas que defiendan el derecho a la vida y mas que eso promover una vida digna para todos, así como aquellas que fortalezcan a la familia y sus integrantes.

El candidato de Nueva Alianza, invitó a los tuxtepecanos para que este 6 de junio voten por el partido turquesa, por Pepe Villamil para Diputado Local por el Distrito 02 Tuxtepec.

