Levantan atletas paralímpicos plantón que mantenían en la capital

–Permanecieron durante una semana frente a “Casa oficial” exigen pago de apoyos

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Luego de haber permanecido durante más de una semana, la mañana de este miércoles se levantó el plantón que mantenían atletas paralímpicos en la avenida Juárez frente a “Casa oficial“, los manifestantes se retiraron durante las primeras horas de este miércoles, luego de haber llegado a acuerdos con las autoridades.

La Secretaría General de Gobierno (SEGEGO) informó por medio de su cuenta de twitter que durante la noche del martes se firmó una minuta de acuerdos, aunque no se especificó sobre dichos acuerdos y mucho menos el pago de la beca que exigen los medallistas paralímpicos, que es una de sus principales demandas.

Este es el twitt que publicó la SEGEGO: “El Secretario General de Gobierno, Francisco Javier García López (@PacoPiza9), sostuvo una reunión con las y los exmedallistas del deporte adaptado en Av.Juárez; tras la firma de una minuta de acuerdos, se levanta el bloqueo y plantón que mantenían en esta vialidad”.

La beca vitalicia que piden fue aprobada en 2017 por la Cámara de Diputados y que beneficia a los atletas paralímpicos que han ganado medallas de oro, plata o bronce, misma que señalan es de diez mil pesos para el caso de los deportistas oaxaqueños y que no han recibido.

