Garantizada la seguridad, para jornada electoral en Tuxtepec

–Mantendrán rondines en el casco de la ciudad y en las comunidades

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El comisario de la policía municipal de Tuxtepec Benigno Villalobos Juan, dio a conocer que está garantizada la seguridad para el próximo 6 de junio, día en el que se van a realizar las elecciones.

Señaló que ya han tenido reuniones con otras corporaciones de seguridad como la guardia nacional, la policía municipal, la estatal, así como la policía estatal, y con esto darle la seguridad y mantener la paz y así el desarrollo de la jornada se mantenga tranquilo.

Dijo que por el momento no hay detectados algún problema en el que deban de concentrarse, pero van a dar prioridad en las zonas en donde en otras elecciones se presentaron problemas, por lo tanto van a reforzar los recorridos en estos puntos como es el caso de las casillas más grandes.

El comandante, reiteró que han sostenido reuniones con las 3 órdenes de gobierno, por lo que pidió a los ciudadanos que acudan a votar el próximo 6 de junio ya que la seguridad está garantizada.

Además, aseguró que no descuidarán el centro de la ciudad, y que van a mantener los rondines tanto en el casco urbano como en las colonias y comunidades.

