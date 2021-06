Esta tarde inicio el gran triunfo de Morena: Irineo Molina

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras 29 días de campaña inició el gran triunfo de Morena, todo el apoyo que nos dan, lo vamos a pagar con mucho amor, no tengo derecho a fallarles, haremos una gestión histórica enfatizó Irineo Molina Espinoza, candidato a la presidencia municipal de Tuxtepec de Morena, durante su cierre de campaña.

Mostrando unidad y movilización como lo dice el eslogan de campaña de Morena, los candidatos a la diputación federal Ángel Domínguez Escobar “El Andariego”, la candidata a la diputación local, Laura Estrada Mauro, junto con Irineo Molina Espinoza a la municipal demostraron que hoy más que nunca están unidos, van juntos y existe un compromiso para trabajar de la mano después del triunfo del 6 de junio, demostrando así que la mafia del poder no pudo dividirlos.

El candidato Irineo Molina Espinoza dejó en claro que este 6 de junio, la tercera es la vencida y Morena llegará a Tuxtepec, donde no se trata de ganar por ganar sino de elegir a la mejor opción, capaz de gestionar y dialogar.

Para Irineo Molina hacer campaña en Tuxtepec, es una experiencia que atesora en el corazón y que lo compromete hacer un gran trabajo, porque como lo dice “ya saben quien” no tiene derecho a fallarles, no tiene derecho a fallarle al pueblo de Tuxtepec.

