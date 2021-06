El PRI, listo para la elección: Eviel

-La traición al pueblo será la factura que este 6 de junio le cobre México a quienes no supieron estar a la altura del país.

Redacción

Oaxaca de Juárez.- Al terminar el tiempo de campaña y después de haber recorrido más de 10 mil kilómetros de carretera en apenas 30 días a su llegada al Comité Directivo Estatal del PRI, el Presidente Eviel Pérez Magaña fue enfático al declarar que este seis de junio, el pueblo de México cobrará factura en las urnas a un partido que no estuvo a la altura de las expectativas de nuestro país.

Pérez Magaña declaró listo al PRI para este proceso comicial y dijo que la militancia está comprometida y con un alto sentido de la responsabilidad que significa ganar la elección porque no se trata de simplemente una curul o de una presidencia municipal, se trata del futuro de México, se trata del rescate de nuestra institucionalidad como país que ha costado décadas construir.

Si los que hoy gobiernan, cometieron un error, dijo, ese fue fallarle al pueblo, porque como lo dijo el más grande Oaxaqueño y Mexicano Benito Juárez: “malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan”.

Ellos traicionaron al pue lo porque quitaron programas sociales, colapsaron el sistema de salud, desaparecieron fideicomisos, apoyos al campo, a las amas de casa, a los niños con cáncer, a las madres solteras, a los adultos mayores y a los jóvenes; el fracaso ha sido enorme porque además la pandemia ha dejado a más de 230 mil familias con pérdida de un familiar.

Si hubiésemos que hacer un paralelismo entre esa forma de gobernar y un hecho público, podríamos decir que la tragedia de la línea 12 del metro en la Ciudad de México, es una radiografía de lo que es la Cuarta Transformación: opacidad, fraude, improvisación, caos e irresponsabilidad, puntualizó Pérez Magaña.

Aquí en Oaxaca sostuvo, el priísmo se ha dado cuenta de todas las ocurrencias que tienen al país al borde de la tragedia económica y social y por eso se volvieron multiplicadores de un mensaje de rescate del país y llevaron esa voz a todos los rincones de nuestro estado.

Yo mismo recorrí los 25 distritos electorales locales, los 10 federales y más de 50 municipios prioritarios para constatar el trabajo y la pasión de los miles de militantes del PRI, que reconocieron en las Coaliciones con el PRD y el PAN, la posibilidad de ser competitivos y buscar que México gane haciendo ganar a las alianzas “Va por México” y “Va por Oaxaca”, además de las candidaturas comunes como en caso de esta capital, donde nuestro candidato Javier Villacaña, le saca de ventaja 8 puntos a su más cercano competidor, explicó el líder priísta.

Por eso, por la pasión, el talento y el trabajo de la militancia del PRI, estoy seguro que vamos a ganar aquí en nuestro estado y en todo México porque nos asiste la misión de rescatar a nuestro país de las manos de la improvisación, finalizó.



