Adrián Pérez Rojas realiza campaña de bacheo en Santa Lucía del Camino

-El candidato de Fuerza Por México comentó que no escatimará para resolver este problema de las vialidades

Jorge Acevedo

Santa Lucía del Camino, Oaxaca.- El candidato de Fuerza Por México a Presidente de Santa Lucía del Camino Adrián Pérez Rojas, inició una campaña de bacheo en la avenida ferrocarril, ahí se comprometió con la ciudadanía a que no escatimará para tener las vialidades del municipio sin baches.

Indicó que capacitará al personal que se encargará de atender esta problemática, la cual dijo debe ser una prioridad del gobierno municipal, en ese sentido mencionó que se contratará a empresas del municipio para que el recurso se quede en Santa Lucía del Camino y así reactivar la economía.

Adrián Rojas lamentó que las autoridades municipales no hayan hecho nada por solucionar este problema de las vialidades, además comentó que su gobierno será de puertas abiertas y se atenderán y solucionarán las demandas de la población, pues las autoridades están para servir y resolver los problemas de la población.

Finalmente hizo un llamado a la población de Santa Lucía del Camino para que la ciudadanía salga a emitir su voto este seis de junio por Fuerza Por México, ya que la planilla que encabeza es la más ciudadana de todas y está integrada por personas de trabajo y compromiso.

