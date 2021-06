A tres años de asesinato, Soledad Jarquín exige justicia para su hija

-Exige al Fiscal que tome cartas en e asunto para que se castigue a los responsables

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- A tres años del asesinato de María del Sol Cruz Jarquín, familiares de la joven comunicadora asesinada el 2 de junio de 2018, denunciaron que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), no ha tenido ni informado de avances considerables de este crimen y mucho menos de la detención de alguno de los presuntos responsables.

En conferencia de prensa Soledad Jarquín, madre de María del Sol, acusó el nulo interés que ha dado la Fiscalía para esclarecer este crimen, refirió que cuando el Fiscal Arturo Peimbert Calvo asumió el cargo, se comprometió a atender este y otros casos con prontitud, sin embargo hasta el momento sólo se trató de una promesa más, pues los avances son nulos.

Además dio a conocer el inicio de la campaña “Justicia para Sol es justicia para todas”, reiteró el llamado a Peimbert Calvo para que tome casetas en el asunto y se pueda esclarecer este crimen en el que además de María del Sol, dos personas más perdieron la vida en aquel hecho violento, este llamado lo hizo acompañada de un grupo de mujeres investigadoras, académicas, activistas y periodistas.

En la conferencia de prensa Soledad Jarquín recriminó que el ex Fiscal Rubén Vasconcelos Méndez no haya atendido el caso, pues durante su gestión ocurrió el asesinato de su hija y no entregó avances de las investigaciones, incluso recordó que cuando Vasconcelos Méndez compareció ante el Congreso de Oaxaca, evadió cada uno de los cuestionamientos que le hizo.

Cabe recordar que María del Sol perdió la vida en un hecho violento cuando se encontraba como fotógrafa de la candidata Pamela Terán, quien también perdió la vida en ese incidente junto a su chofer, además a ella la habían asignado a esa función a pesar de que no era parte de las funciones de su trabajo.

En agosto de 2018 fue detenida una persona identificada como Jehú G.L., quien fue puesto en libertad por inconsistencias y presuntas violaciones a sus derechos humanos, actualmente hay una persona detenida, sin embargo Soledad Jarquin y sus familiares piden mayor celeridad en el caso, pues no quieren que quede impune.

