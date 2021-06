Villacaña afirma estar seguro de su triunfo el seis de junio

-Señaló que la verdadera encuesta será el resultado de la elección

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El candidato del PRI-PAN-PRD a Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez Javier Villacaña Jiménez, dijo estar seguro de que obtendrá el triunfo en la jornada electoral del próximo 6 de junio, a pesar de los resultados de las encuestas que ha dado a conocer el candidato de Morena Francisco Martínez Neri.

Señaló que el miércoles que es el último día de campañas, tendrá una serie de entrevistas en varios medios de comunicación para hacer un recuento de la campaña y de los compromisos que firmó con diversos sectores de la población asimismo indicó que participará en el cierre de campaña del distrito 14.

En conferencia de prensa, Villacaña Jiménez mencionó que firmó un compromiso con la comunidad istmeña que vive en la capital del estado y a quienes les dijo que será un gobierno de puertas abiertas, el compromiso consistió en brindarles espacios para que puedan montar exposiciones gastronómicas como las que se hacían en años anteriores.

Otro compromiso que firmó fue con el sector deportivo, a quienes les dijo se trabajará para brindar mayor seguridad en espacios como el paseo Juárez el llano, las escaleras del cerro del Fortín y el cerro del Crestón, así como retomar algunos eventos como el maratón Benito Juárez y fortalecer el área de deportes del gobierno municipal.

