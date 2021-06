Un Tuxtepec limpio, sano y respetuoso del entorno promueve el ayuntamiento

-Arranca Semana del Medio Ambiente con remozamiento de parques y reforestaciones.

-Incluyen Rodada Nocturna para festejar Día Mundial de la Bicicleta.

Tuxtepec, Oaxaca.- Un Tuxtepec con espacios públicos armónicos para las familias, siembra de plantas y árboles para la generación más oxígeno y sin contaminación es el objetivo de la una semana de actividades conmemorativas del 5 de Junio “Día Mundial del Medio Ambiente” que inició hoy el Gobierno Municipal de Tuxtepec en el Parque Juárez con la participación de colaboradores de todas las áreas.

De acuerdo al calendario el día de mañana miércoles 2 de Junio a partir de las 8:00 am se realizarán actividades de reforestación, a las 11:00 am una plática sobre la importancia de los polinizadores (abejas), a las 13:00 horas se instalarán señaléticas y a las 16:00 horas se realizará la donación de arbolitos.

El Jueves 3 de Junio tendrá lugar una Rodada Nocturna fusionando el Día Mundial de la Bicicleta, el registro de participantes será a las 18:00 horas en la explanada del parque Juárez, de 19:00 a 20:00 horas un conversatorio con los temas “Tuxtepec orgullosamente bicicletero” a cargo de la Asociación Civil Barrio Consentido, “El Ciclismo y la Salud Mental” por la Clínica Psicológica Punto de Cambio y “Reglas Básicas de Seguridad para salir a rodar” por el Club de Ciclismo Coatl.

Posteriormente iniciará la rodada en la que participará el público en general acompañado por los clubes Boa Bikers, Trébol Bikers, Ciclismo Plan de Tuxtepec, Coatl, River, Rodadas Nocturnas Tx, Toichtin Bikers y La Resistencia; cabe destacar que para la seguridad de los asistentes se contará con el apoyo del Cruz Ámbar, Policía Vial y al Policía Preventiva Municipal.

De esta forma el Gobierno de Tuxtepec continúa generando las condiciones para el fortalecimiento de la cultura que proteja los ecosistemas, contrarreste el cambio climático y detenga el colapso de la biodiversidad.

