Se va Fraguas contra Benjamín Robles; “se quiere reelegir a pesar de haber afectado a la población” señaló

Oaxaca, Oaxaca.- El candidato a Diputado Federal de la coalición “Va por México” José Antonio Hernández Fraguas, dijo que a pesar de que Benjamín Robles votó para desaparecer los apoyos sociales, sigue buscando el voto de la gente para reelegirse, dijo que esto se lo ha comentado la ciudadanía en los recorridos que ha realizado durante la campaña.

Aseguró que votó a favor de que desapareciera el seguro popular, dejando sin seguridad social a 58 millones de personas en el país, también votó para que desapareciera PROSPERA, dejando sin apoyos a más de siete millones de familias, asimismo votó para eliminar las estancias infantiles, dejando de beneficiar a niños y niñas de padres y madres solteras.

También dijo que votó para desaparecer el programa de escuelas de tiempo completo, programa con el que se ayudaba a más de 3.5 millones de estudiantes, apoyó la desaparición de 109 fideicomisos, en los que supuestamente había corrupción, añadió que hasta el momento no se ha dado una sola investigación o un detenido al respecto.

Hernández Fraguas refirió que Robles Montoya votó a favor de quitar 32 mil millones de pesos para atención de niñas, niños y adolescentes, en cambio votó a favor de asignar más de 2 mil millones de pesos para la construcción de dos estadios de béisbol, aún cuando hay desabasto de vacunas y medicinas en todo el país.

Finalmente comentó que una vez llegando a San Lázaro, no le temblarán las manos para ser un contrapeso responsable del gobierno federal, mencionó que serán colaborativos cuando sea necesario y para ayudar al Presidente de la República, indicó que es necesario que quede buen marcada la diferencia de poderes, para garantizar la democracia del país.



