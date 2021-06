S-59 sí regresará a clases presenciales; en escuelas donde haya condiciones

-Una vez que anuncien el regreso, analizarán las condiciones de cada una de la escuela.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Ante el anuncio del regreso a clases en próximos días en el estado de Oaxaca, la Secretaria de Vivienda de la sección 59 Irma Sánchez Vergara, dio a conocer que sí van a regresar a las aulas, siempre y cuando haya condiciones en las escuela.

Explicó que la dirigencia nacional ya hizo un llamado para regresar a las aulas en los próximos días, y que ya está visualizado solo están a la espera del anuncio oficial y posteriormente de revisar las condiciones de las escuelas para ver en cuales estarían regresando.

Dijo que el regreso a clases será de forma escalonada y viendo principalmente las condiciones de las escuelas, valorando las estructura, que cuenten con agua potable suficiente, “todo eso influye y también el semáforo, porque puede que estemos en semáforo verde pero en las comunidades puede haber indicaciones de que se esté proliferando el covid” puntualizó.

Agregó que si hay escuelas con pocos alumnos y que las condiciones lo permitan, sí van a regresar a las clases presenciales, antes de que termine este ciclo escolar. .

Aclaró que una vez que anuncien oficialmente le regreso, no estarían regresando de manera inmediata, primero analizarían las escuela.

