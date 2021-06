Me siento contento por la respuesta de la ciudadanía durante los recorridos: Horacio Orozco

Tuxtepec, Oaxaca.- El fuerte candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtepec El Notario Horacio Orozco Ortiz. Dice estar contento con la respuesta que le ha estado dando la ciudadanía durante los recorridos que ha estado haciendo en las comunidades, colonias, avenidas y calles de nuestro municipio donde a escuchado el sentir de la gente.

Los ciudadanos de Tuxtepec están hartos de administraciones fallidas que tienen sin alumbrado, sin drenaje, sin agua potable y sin seguridad a las colonias y comunidades de nuestro municipio, sostiene con firmeza el candidato del Partido Fuerza por México a la presidencia municipal de Tuxtepec El Notario Horacio Orozco Ortiz.

El candidato del Partido Rosa, manifiesta que como propuesta de gobierno incluye: una ciudad sustentable que garantice el abasto de agua, una ciudad segura, una ciudad con desarrollo económico, una ciudad con desarrollo urbano, una ciudad turística y cultural, y una ciudad incluyente, con los servicios básicos necesarios.

Mencionó que el eje principal para tener desarrollo en nuestro municipio es ser un gobierno honesto, transparente y sensible a las necesidades de la población. Nosotros proponemos cero corrupción, se tiene que dejar de ver al Ayuntamiento como un botín y no solo el área de la tesorería, sino cualquier espacio de la administración municipal; además hay que abrir toda la información a la ciudadanía para que verifiquen la forma en que actúa la autoridad; y hay que ponernos en los zapatos de la gente”

Por lo que pidió que este 6 de Junio Voten por El Notario ¡que sabe y puede!

Que voten por el Rosa.

