Marchan sindicalizados del poder judicial en la capital

-Denuncian que no han tenido acercamiento de parte de las autoridades estatales y del poder judicial

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Tal y como lo habían anunciado, este martes integrantes del Sindicato de Empleados del Poder Judicial del Estado de Oaxaca marcharon por las calles de la capital, para exigir al Gobernador Alejandro Murat y al Presidente del Poder Judicial que den respuesta a sus demandas.

El Secretario General de la gremial Miguel Esteban Domínguez, comentó que a pesar de que este lunes hicieron el anuncio de esta movilización, hasta el momento no han tenido ningún tipo de acercamiento de parte de las autoridades, es por ello que cuando el contingente llegó al zócalo, solicitaron una audiencia con el mandatario oaxaqueño.

Agregó que desde hace dos meses han solicitado una reunión con autoridades del poder judicial para obtener una respuesta a su pliego de demandas, que beneficiarán a 300 trabajadores, sin embargo hasta el momento la respuesta ha sido nula, es por ello que decidieron movilizarse de esta manera.

Entre las demandas que piden destacan becas para los hijos de los trabajadores, incentivos a las mujeres por el día de las madres, que se les aplique la vacuna contra el Covid y en el caso de Tuxtepec, la instalación de aires acondicionados en el Centro de Impartición de Justicia Víctor Bravo Ahuja.

La marcha partió de las oficinas sindicales que se ubican sobre avenida universidad y terminó en el zócalo capitalino, durante el camino los trabajadores iban gritando consignas en contra de las autoridades y la falta de atención, para que la población supiera sus exigencias.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario