Habitantes de San Pedro Ixtlahuaca instalan bloqueo en crucero a Monte Albán

-Denuncian que el Presidente Municipal está más ocupado en el tema electoral que en gobernar

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de habitantes de la zona sur del municipio de San Pedro Ixtlahuaca, bloquearon la carretera que conduce a la cabecera municipal a la altura de la desviación a la zona arqueológica de Monte Albán, exigen que el Presidente Municipal Manuel Duarte Pérez cumpla con la obra de pavimentación del camino que comunica a las colonias “Las mojas” y “Las razas”.

Pedro Félix Hernández Cortés, uno de los habitantes, señaló que el edil no ha cumplido con los compromisos que hizo con 14 colonias del municipio, incluso cuando el propio edil les informó que contaba con un recurso de seis millones de pesos para la realización de la obra, misma que hasta el momento no ha cumplido.

Agregó que en el año y medio que lleva al frente de la administración, el Presidente Municipal ha tenido poco acercamiento con la población, usando como pretexto la pandemia, asimismo indicó que Duarte Pérez está más ocupado en el tema electoral que en gobernar al municipio, pues señalan que lo han visto en varios eventos con candidatos.

Los manifestantes dijeron que mantendrán el bloqueo por tiempo indefinido, hasta que la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO) se acerque para entablar una mesa de diálogo y hacer que el edil destine el recurso para la obra, así como darle a conocer a las autoridades del Gobierno del Estado las irregularidades que señalan ha cometido Manuel Duarte Pérez.

Comentarios

