Fallece Rubén García, locutor de “La mano peluda”

Falleció Rubén García, el primer locutor del icónico programa de espantos y casos paranormales “La Mano Peluda”, en 1995.

Condujo inicialmente el programa radiofónico “La Mano Peluda”, que posteriormente estuvo a cargo del locutor también fallecido Juan Ramón Sáenz, quien murió un 29 de mayo de 2011.

Asimismo, Rubén García condujo un tiempo el programa radiofónico de “Historias del más allá”, a través del cual la audiencia reportaba y narraba historias paranormales.

Su muerte fue confirmada por Rodrigo Jiménez, director general de Radio Mexiquense:

Con mucha tristeza informamos la pérdida de nuestro compañero y amigo Rubén García.



Talentoso locutor y conductor que con emoción y calidad humana nos hizo vibrar tantos años con sus “Historias del más allá”.



Abrazo fraterno a sus familiares y seres queridos. Descansa en Paz pic.twitter.com/Zqft2nxTId — Rodrigo Jiménez S. (@rodrigosolomon) May 31, 2021

