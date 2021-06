Deben recoger credenciales, 244 ciudadanos en el distrito 01

-La fecha límite es hasta el 4 de junio.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta distrital del INE Roberto Granillo Ayala, señaló que el próximo 4 de junio es el ultimo día que tienen los ciudadanos para recoger la credencial que solicitaron a través del trámite de reimpresión.

Dijo que en el módulo tienen 244 credenciales por reimpresión y que es necesario que los ciudadanos que la tramitaron la recojan, y así puedan ejercer su derecho al voto el próximo 6 de junio; en caso de que no acusan por su credencial estarían resguardándolas.

Explicó que ya hicieron un resguardo de 337 credencial y el próximo 4 de junio van a resguardar las que no recogieron los ciudadanos, y las cuales estarían disponibles el próximo 9 de junio, una vez que pase el proceso electoral.

Será hasta el próximo 7 de junio que retomen todos los trámites como son inscripciones al padrón, cambio de domicilio, corrección de datos, y primero e iniciarán con poco personal, posteriormente se incorporarían más; hizo hincapié en que siguen trabajando con citas, por lo que pidió a los ciudadanos agendar una cita en caso de que quieran realizar un trámite.

