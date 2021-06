Aventaja Martínez Neri encuestas a la presidencia de Oaxaca de Juárez

-El candidato de Morena presentó tres encuentas en las que aventaja en más de diez puntos a Javier Villacaña

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez Francisco Martínez Neri, dio a conocer el resultado de varias encuestas en las que lleva una ventaja considerable sobre el candidato del PRI-PAN-PRD Javier Villacaña Jiménez, en todas ellas dicha ventaja es superior al diez por ciento.

En conferencia de prensa, Martínez Neri informó que en la encuesta realizada por Enkoll, tiene 52 puntos porcentuales, contra 33 de Javier Villacaña, en la realizada por Prospecta ubica a Neri con 47.67 puntos, mientras que Villacaña tiene 33.32 puntos y en la de Hersacolp el candidato de Morena tiene 39.1 puntos y el candidato del PRI-PAN-PRD 29.1 puntos.

Al respecto Martínez Neri comentó que el día de la jornada electoral la diferencia que tendrá con respecto al segundo lugar será de entre 21 y 22 puntos porcentuales, pues afirmó que así lo ha percibido en los recorridos y reuniones que ha llevado a cabo en las colonias y agencias de la capital oaxaqueña.

Agregó que espera que el día de la jornada electoral haya presencia de la Guardia Nacional para garantizar que la ciudadanía salga a votar con tranquilidad, así como para evitar que se presente alguna situación de violencia o confrontación, como lamentablemente se han registrado en otros procesos electorales.

Finalmente el candidato de Morena hizo la invitación para que asistan al cierre de campaña que se llevará a cabo este miércoles 2 de junio, se realizará una caminata que partirá frente al edificio de rectoría de la UABJO, avanzará por la calle Morelos y terminará en la Alameda de León en dónde habrá un mitin.

