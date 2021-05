Se compromete candidato de MORENA de Tuxtepec, en construcción de capasits

-La Fundación Luis Hosmar aplaude este compromiso ya que durante años han solicitado un centro para atender a los enfermos con VIH

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Fundación Luis Hosmar que preside Francis Moreno Carrera, durante 16 han solicitado un Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), y hasta el momento no lo han logrado, sin embargo este día el candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtepec por MORENA Irineo Molina Espinoza, se comprometió en la construcción de un capacits en el primer año de su gobierno, en caso de ganar el próximo 6 de junio.

Moreno Carrera, durante estos 16 años ha apoyado a las personas con VIH y SIDA, quienes tienen que viajar a la ciudad de Oaxaca para que lleven un tratamiento, sin embargo confían en que en el primer año de gestión en caso de resultar ganador Irineo Molina Espinoza, se construyan este capacits y así los enfermos no tendrán que viajar por su tratamiento.

Agregó que hasta el momento es el único candidato que se ha acercó a ellos como Fundación y más aún que se comprometió con este centro, el cual hace 5 años iba a arribar a Tuxtepec, sin embargo no se logró.

Por su parte el candidato de MORENA Irineo Molina, dijo que de obtener el triunfo buscan construirlo en este primer año y así en los 2 años siguientes se ponga a prueba, “es uno de los compromisos que tenemos, nuestro compromiso no solo es el Capasits sino también un banco de sangre”.

Este capasits y el banco de sangre no sería únicamente para Tuxtepec, sino también para todos los habitantes de la Cuenca del Papaloapan.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario