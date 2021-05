Protestan ganaderos de Oaxaca en ciudad administrativa, denuncian que varios borregos se les han muerto

-Piden al Gobierno del Estado que cumpla con la entrega de apoyos al sector

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de integrantes de la Unión de Ganaderos de la Verde Antequera, protestaron este lunes en el complejo de ciudad administrativa para exigir a las autoridades del Gobierno del Estado, que cumplan con la entrega de los proyectos que les prometieron desde hace poco más de un año.

El Presidente de la agrupación Oscar Adán Olvera García, mencionó que los apoyos consisten en semillas de maíz para sembrar y así poder darle de comer a sus animales, ya que la economía de este sector se vio duramente afectada por la pandemia de Covid, además comentó que debido a esto más de cien borregos se han muerto.

Agregó que la causa de muerte de estos animales hasta el momento es desconocida, por lo que existe preocupación entre los ganaderos, ya que existe la posibilidad de que más borregos continúen muriendo, en ese sentido indicó que lamentablemente parece que al Gobierno del Estado no le interesa esta situación, pues la respuesta hasta ahora es negativa.

Es por esta falta de respuesta y por las afectaciones que tienen que decidieron movilizarse y manifestarse en ciudad administrativa, en su manifestación llevaron los cadáveres de algunos borregos muertos, algunos con las víceras expuestas, lo que piden es una mesa de diálogo para que se les entreguen los apoyos que les habían prometido.

