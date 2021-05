Para conmemorar Día Mundial del Medio Ambiente, Colectivo Memorias de vida anuncia actividades

-Las actividades empiezan este martes con la limpieza del parque Juárez

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – El integrante del colectivo Memorias de Vida Jorge Alberto Calderón Cobos, dio a conocer que en el marco del Día Mundial del medio ambiente que se conmemora este 5 de junio, han preparado algunas actividades en beneficio del medio ambiente.

Las actividades inician este martes 1 de Junio con una limpieza profunda del parque Juárez, esto se hará en conjunto con otros colectivos participantes, así como con asociaciones y las autoridades municipales.

El miércoles harán una jardín para polinizadores en una de las jardineras del parque, en donde sembrarán flores y así los insectos polinizadores lleguen.

Otra de las actividades que harán durante esta semana será la de una rodada nocturna, además de que el viernes y sábado habrá talleres sobre la elaboración de tierra para macetas y otras actividades más, mismas que ya están detallando.

El integrante de este colectivo, puntualizó que además habrá conferencias vía Zoom, con temas relacionados a los árboles sagrados del municipio y otros temas de interés.

Pidió a los ciudadanos a estar al pendiente de las diversas actividades que preparan como colectivos, con la finalidad de ayudar al medio ambiente.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario