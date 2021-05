Pablo Montero se disculpa por error en Himno Nacional

-Este domingo, en el marco del juego de vuelta entre Cruz Azul y Santos, el artista decidió pedir disculpas por su desafortunada acción en el primer partido.

Luego de que Pablo Montero cometió un error garrafal al entonar el Himno Nacional – cambió la letra- durante el partido de ida entre Santos vs Cruz Azul, de la Liga Mx, miles de personas lo criticaron en redes sociales.

Pero tras unos días de silencio al respecto, este domingo, en el marco del juego de vuelta entre las dos escuadras, el artista decidió pedir disculpas por su desafortunada acción a través de su cuenta de Instagram.

“Si hay algo que respeto en la vida son nuestras raíces y nuestra historia, una disculpa a mi país”, escribió el artista nacido en Torreón, Coahuila.

“‘Nos convoca lidiar con valor’ y es ‘Con el dedo de Dios se escribió'”, agregó el también actor de telenovelas como Abrázame muy fuerte, Fuego en la sangre y Soltero con hijas.

Destaca que otros famosos respaldaron al cantante tras su disculpa.

Qué no hay nadie, ningún cantante qué pueda entonar el Himno Nacional Mexicano sin equivocarse???

Pues ahora le tocó a Pablo Montero en el partido #cruzAzulvsSantos de la #FinalLigaMX 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/kaSErXW8Q7 — LaNeta (@LaNetaNew) May 28, 2021

Com información de Milenio

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario