La igualdad de género se fortalece en la educación básica

Oaxaca de Juárez, Oax. 30 de mayo de 2021.- En los últimos años, la igualdad de género se ha colocado dentro de los temas prioritarios en la educación básica, al ser las instituciones educativas espacio clave para fortalecer en niñas, niños, adolescentes y jóvenes los derechos que tienen a recibir un mismo trato y a participar en las mismas actividades.

La Agenda mundial Educación 2030, reconoce que la igualdad de género requiere un enfoque que “garantice no sólo que las niñas y los niños, las mujeres y los hombres obtengan acceso a los distintos niveles de enseñanza y los cursen con éxito, sino que adquieran las mismas competencias en la educación y mediante ella”.

En este contexto, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), fomenta y respalda el uso de contenidos que promuevan la igualdad de género, contribuyan a obtener una visión más acorde con la equidad y en donde se les inculque a participar por igual en las tareas del aula y a compartir responsabilidades de la misma forma, impulsando juegos cooperativos.

La escuela como agente educador en valores puede –y debe ser– una de las principales entidades para lograr el cambio social, liderar procesos participativos y se brinde iguales oportunidades de desarrollo a las y los estudiantes además de protegerlos de todas las formas de violencia y discriminación.

Dentro de los libros de texto gratuitos, el de Formación Cívica y Ética de primero de Primaria, Bloque 2, aborda el contenido “Niñas y niños con los mismos derechos”, que contiene las sesiones: La igualdad entre las niñas y los niños; Las actividades que realizo en mi casa y mi escuela; y Me comprometo para que niñas y niños sean tratados igual.

El IEEPO invita a maestras, maestros, madres, padres de familia y tutores a fortalecer estos conocimientos, ya que como lo señala el texto, la igualdad no significa que deben pensar, ser y hacer lo mismo, sino que en este caso significa que tenemos el mismo valor como personas y por lo tanto debemos tener las mismas oportunidades y derechos. Más detalles en el enlace: https://drive.google.com/file/d/1HTbeJUwJAS7H678kOcr8hr6twTWzpAfw/view.

En el marco del Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres, que se conmemoró el pasado 28 de mayo, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca se suma a la difusión de temas que aporten al respeto de sus derechos, a una vida digna y de desarrollo pleno.



