Imparable la victoria de Villacaña en Oaxaca de Juárez

-Miles de personas acompañaron a los candidatos de “Va por Oaxaca” y al líder del PRI, Alejandro Moreno en calenda por la ciudad.

Redacción

Oaxaca Juárez, Oax., 30 de mayo de 2021.- Una fiesta se volvieron las calles del Centro Histórico con el paso de la Marcha por la Victoria, encabezada por Javier Villacaña Jiménez, candidato común del PAN, PRI y PRD de “Va por Oaxaca” a la presidencia municipal de la capital, así como las y los candidatos a diputados federales y locales, y Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Luego de caminar en un ambiente de algarabía por la Avenida Juárez, las calles Humboldt, García Vigil y Morelos, el contingente de miles de mujeres, hombres y jóvenes se concentró en la Plaza de la Danza, espacio emblemático anexo a la sede del Ayuntamiento y donde la fiesta se hizo presente vaticinando el triunfo electoral del 6 de junio.

En presencia del dirigente estatal del PRI, Eviel Pérez Magaña, y las y los candidatos a diputados federales y locales Eufrosina Cruz Mendoza, Mariana Benítez, Mariana Nassar, José Antonio Hernández Fraguas, Laura Vignón Carreño, Giovanna Moreno, Marcos Carrasco y Alejandro Avilés, Villacaña agradeció el apoyo de todas las personas de diferentes zonas de la ciudad y agencias municipales que durante estos casi 30 días de campaña han mostrado su simpatía y arropado su proyecto de gobierno.

Ante una insuficiente Plaza de la Danza y calles aledañas y frente a los dirigentes de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, el próximo presidente municipal de Oaxaca de Juárez señaló que ante la realidad política que vive el país, son los valores, la esencia y la amalgama que da forma a esta alianza por Oaxaca y por la ciudadanía, cuya finalidad es recuperar espacios y volver a establecer los equilibrios en el contexto social.

En ese sentido destacó su propuesta de gobierno integrada por 70 compromisos que versan en el combate frontal a la inseguridad, la simplificación activa, drástica y el embellecimiento para recuperar la grandeza de nuestra mágica capital; además de la atención a las mujeres, a los jóvenes y al sector productivo cultural y artístico.

“Nuestra motivación son las familias de todos los que estamos aquí y de los que no están, pues sin duda, el escenario futuro no es nada prometedor. Soy como decía Nelson Mandela un ganador porque soy un soñador que nunca se rinde”, destacó Javier Villacaña provocando el aplauso de las y los asistentes que garantizaron su voto el 6 de junio.

En tanto, Alejandro Moreno, dirigente nacional de PRI, hizo un reconocimiento al liderazgo de Javier Villacaña, a quien consideró un estadista nato con un proyecto sólido y determinante para retomar el rumbo del desarrollo y la prosperidad para Oaxaca de Juárez.

“Javier, cuenta con el respaldo del PRI nacional y con la certeza que la victoria que hoy auguramos, el próximo domingo será una realidad. Este triunfo es imparable”, puntualizó en medio de un auditorio que este domingo comenzó a festejar el inicio de un mejor tiempo para Oaxaca de Juárez.

Acompañados por la música, chinas oaxaqueñas, marmotas, pancartas y miles de personas con las medidas sanitarias pertinentes, Villacaña Jiménez, Alejandro Moreno y aspirantes a diversos cargos de representación popular, iniciaron su recorrido en el Paseo Juárez, recibiendo muestras de apoyo y reafirmando compromisos con la ciudadanía.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario