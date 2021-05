Horacio Orozco, se perfila como el candidato más aceptado por la ciudadanía

-Ya que es un ciudadano limpio y sin antecedentes políticos que le ayuda a fortalecer la confianza de los electores.

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- “El Notario” encabeza un proyecto donde incluye personas que están comprometidas por servir y no por servirse del Municipio, como lo han hecho administraciones pasadas, que desgraciadamente no han dejado que exista un verdadero desarrollo para Tuxtepec.

Afirmó que su administración desde el primero de Enero será un Gobierno coherente, abierto y velará por que todos los tuxtepecano sean atendidos y eliminara toda corrupción que se viene derivando desde hace años, por que es preocupante que tramites sencillos se lleve mucho tiempo y al final tengan que dar la famosa “mordida” para que sean favorecidos en sus tramites.

Horacio Orozco Ortiz, en su caminar por las diferentes colonias del Municipio a refrendado su apoyo para que obras y desarrollo sean de beneficio para los que más lo necesitan, seamos un gobierno que ayude a los tuxtepecanos a salir del atraso económico que nos ha dejado la pandemia, manifestó.

Por último comentó que hay gran parte de la población que lo ha recibido con mucho afecto, por lo que seguirá caminado para que más personas conozcan sus propuestas y se identifiquen con él, ya que es el único candidato ciudadano que está limpio.

Así mismo ante vecinos que salían a recibirlo por su caminata diaria de campaña pidió que este 6 de Junio Voten por la opción Rosa, que voten Fuerza por México la única opción que ¡Sabe y Puede!



