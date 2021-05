Familiares de médico asesinado en el Istmo, exigen que se haga justicia

-El padre de la víctima dijo que el ex Fiscal Rubén Vasconcelos le quedó mucho a deber con su nulo actuar en el caso.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Han pasado dos años que el médico Miguel Ángel Martínez Cruz fue asesinado en la región del istmo de Tehuantepec, en todo este tiempo señalaron que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) no ha reportado avances de las investigaciones, así lo manifestó el padre de la víctima Pedro Ignacio Martínez Cruz.

Detalló que el actuar del ex fiscal Rubén Vasconcelos Méndez no fue satisfactorio en cuanto a la investigación de este crimen, aún cuando conocía el caso de manera directa y de haberse comprometido en su momento en darle seguimiento de manera puntual, pese a esta promesa señaló Vasconcelos Méndez le dio atención a otros casos más mediáticos.

Asimismo pide al actual Fiscal Arturo Peimbert Calvo, que garantice los derechos de las víctimas e implementar acciones para lograr la detención de los responsables de este crimen, el cual cumple dos años este 31 de mayo, agregó que esta petición no la hace a quien está al frente, sino a la institución.

Fue el 31 de mayo de 2019 cuando el cuerpo de Miguel Ángel Martínez Cruz fue encontrado sin vida cerca de su vehículo, el cual estaba calcinado, el hallazgo se dio en el paraje conocido como “campos de tiro”, el padre de la víctima comenta que también se pueden configurar otros delitos como desaparición forzada y robo.

Miguel Martínez Cruz era médico especialista en otorrinolaringología, sus estudios los realizó en la URSE y en la BUAP, cuando perdió la vida tenía 46 años, era médico de base en el IMSS con más de 19 años de servicio, también estaba reconocido como médico por parte de los Servicios de Salud de Oaxaca.

Cabe mencionar que cuando se estaba dando la conferencia de prensa de los familiares, el Gobernador del Estado daba a conocer algunos cambios en su gabinete, destacando el nombramiento de Rubén Vasconcelos Méndez como titular de la Secretaría del Bienestar del Gobierno del Estado.

