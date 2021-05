Ex Fiscal de Oaxaca es nombrado como titular de SEBIEN

-El Gobernador también nombró a los nuevos titulares de Semovi y de las Unidades Móviles

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Este lunes el Gobernador Alejandro Murat nombró al ex Fiscal de Oaxaca Ruben Vasconcelos Méndez como nuevo titular de la Secretaría de Bienestar (SEBIEN) del Gobierno del Estado, el mandatario oaxaqueño reconoció el trabajo de Claritza Ordaz Pineda, quien estuvo como encargada del despacho de la SEBIEN.

En la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) fue designado Arturo Eleazar López Sorroza, quien ya se desempeñaba como encargado de despacho y anteriormente ocupó el cargo de Director de Concesiones, en la Coordinación General de las Unidades Móviles quedó José Esteban Medina Casanova, quien ha ocupado diversos cargos públicos, entre ellos diputado local.

El mandatario oaxaqueño pidió a los nuevos funcionarios fortalecer las tareas gubernamentales y trabajar para cumplir los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, en beneficio de las y los oaxaqueños, mientras que los nuevos funcionarios agradecieron la confianza brindada por el Ejecutivo Estatal para las nuevas tareas encomendadas y se comprometieron a trabajar en beneficio de la sociedad oaxaqueña.

