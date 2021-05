El legado de Fernando debe continuar porque así lo quiere la gente: María Luisa de Dávila

-Añadió que hoy en día las mujeres, tienen la capacidad para gobernar un municipio con honestidad

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- La candidata del partido Nueva Alianza María Luisa Vallejo de Dávila, aseguró que su participación en este proceso electoral se debe a que se busca darle continuidad al legado de su extinto esposo Fernando Bautista Dávila, es por eso que explicó que el recuerdo permanece entre la gente a la que tanto ayudó cuando fue presidente.

Tras el emotivo recibimiento en el cierre de su campaña, dijo que se mantiene firme en el movimiento, por su familia y por el reconocimiento del pueblo hacia Fernando Bautista Dávila y añadió, que ese respaldo se verá reflejado en las acciones donde el pueblo será quien decida que el Davilismo debe seguir presente.

Una vez mas externó que hoy en día, la mujer tiene la capacidad para gobernar un municipio y además que existe más honestidad para manejar los recursos y comentó que esto, se verá reflejado el próximo año si es que el pueblo de Tuxtepec le da la oportunidad para gobernar.

De esta manera agradeció la solidaridad y las muestra de cariño de parte del pueblo Tuxtepecano, que le han dado todo el respaldo para poder ser la primer mujer presidente de Tuxtepec.

