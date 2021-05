La transformación va, en pre-cierre, Mazin Grande confirma que Isidro Ortega será Presidente: Laura Estrada

Tuxtepec, Oaxaca.-La continuidad de la Cuarta Transformación es un hecho, los candidatos de Morena: Isidro Ortega Silva, Laura Estrada Mauro, Ángel Domínguez Escobar y Francisco Niño Hernández, confirmaron que Morena esta más unida que nunca en el pre-cierre que se realizó en Mazín Grande y que este 6 de junio el triunfo será parejo.

La candidata a la diputación local por el distrito 02, Laura Estrada Mauro, puntualizó que esta tarde como candidatos asistieron a Mazín Grande para respaldar a Isidro Ortega “el jipi” y con la presencia de la comunidad confirmaron que será el próximo presidente de San Lucas Ojitlán.

Tras exponer el candidato sus propuestas, la representante de Morena, se comprometió a trabajar de la mano con Isidro Ortega para darle seguimiento a las demandas de un municipio que ha sido históricamente de lucha Indígena.

La candidata del distrito 02, Laura Estrada Mauro, expresó que no solo es ganar por ganar la contienda electoral, sino que en unidad nacional los tres niveles de gobierno y municipios trabajarán en armonía.

Este 6 de junio, reiteró que el voto será parejo, el voto será para Morena, la Cuenca del Papaloapan, Tuxtepec y Oaxaca defenderán la esperanza, porque la 4T es un hecho y es momento de comenzar a trabajar por un mejor futuro, por el bien común y el bienestar de todos.

