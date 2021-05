Hagamos que Tuxtepec siga adelante, vota este 6 de junio por Noé Ramírez Chávez

-Movimiento Naranja llegó para quedarse y trabajar por las causas nobles y justas.

-Este domingo a las 10 de la mañana la “Caminata de la Unidad de Tuxtepec”.

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este Movimiento llegó para quedarse, llegó para trabajar por las causas nobles y justas, llegó para seguir transformando a Tuxtepec, afirmó el candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtepec, Noé Ramírez Chávez, luego de recibir el apoyo de cientos de ciudadanos de diversas colonias que refrendaron su apoyo y se comprometieron a votar este 6 de junio por el candidato de las mayorías, por el que cumple con hechos, por el que ofrece la continuidad de seguir trabajando en beneficio de todos los sectores.

Durante su recorrido por las colonias San Antonio, Lomas Verdes, El Nanche, Sureste II y La Florencia, Cañales, Manantiales del Escobillal, El Escobillal, Fovissste Las Palmas y Rufino Tamayo el candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtepec, Noé Ramírez Chávez dijo que a los tuxtepecanos ya no los engañan los candidatos de los otros partidos que solo vienen a ver cuánto se pueden llevar de Tuxtepec.

El abanderado naranja afirmó que la gente sabe cuál de todos los candidatos es el que en verdad ha trabajado, el que ha visto por su pueblo y ha ayudado a quien lo necesita, que los tuxtepecanos ya saben que el 6 de junio van a votar por ese candidato que en pocos meses ha dado respuesta a muchos problemas que les aquejaban ganándose la confianza de las Autoridades Auxiliares de colonias y comunidades que hoy le refrendan el apoyo al proyecto “Tuxtepec en Movimiento” y la confianza ciudadanía que ha visto que se han hecho grandes cosas por el desarrollo del municipio y el bienestar de su gente, pero para que lleguen cosas mejores necesita de más tiempo, necesita y por eso van a salir y a llenar las urnas con el sufragio a favor de Noé Ramírez Chávez.

Mientras tanto los vecinos señalaron que el que Noé Ramírez Chávez esté donde se encuentra “no es producto de la casualidad, ni de suerte; que lo han criticado de mil maneras, pero él siempre ha salido con la frente en alto como la persona humilde que es, cumple, trabaja y le tenemos confianza y por eso estamos al 100 por ciento con Noé”.

Noé Ramírez Chávez, invitó a los tuxtepecanos para que este domingo lo acompañen a las 10 de la mañana en el parque “Hidalgo” de la Piragua de donde partirá la “Caminata de la Unidad de Tuxtepec” que concluirá en el parque “Juárez” del centro de la ciudad, con lo que cerrará su campaña proselitista como candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtepec por el partido Movimiento Ciudadano.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario