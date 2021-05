Con el respaldo de Valle Nacional saldremos victoriosos este 6 de Junio: Paco Silva

-Lamentó que por culpa de Diputados anteriores, exista desconfianza entre los Vallenses para emitir su voto.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- El Candidato a la Diputación Local por la coalición “Va por Oaxaca” Francisco Silva Contreras, reconoció que los precedentes que han dejado anteriores candidatos que solo han venido por el voto a Valle Nacional ha sembrado desconfianza entre los pobladores, sin embargo dijo que su visita no solo se debe en tiempo de política, ya que en anteriores ocasiones ha pisado este municipio de la Cuenca.

En su visita a la comunidad de Cerro Armadillo Grande donde participó en la asamblea General y a demás de recibió un reconocimiento como visitante distinguido, el candidato explicó que ahora los vallenses reconocen que sí les ha cumplido y así lo seguirá haciendo una vez que llegue al Congreso Local, pues aseguró que este 6 de junio saldrá victorioso con el apoyo de todo Valle Nacional.

En lo que respecta a la falta de compromisos de los anteriores Legisladores con este municipio, señaló Paco Silva que su proyecto político no solo es un compromiso contraído con los pueblos sino que se busca tener un acercamiento con ellos y además hacer equipo para dar el resultado esperado que Diputados anteriores no lo hicieron en su momento.

Así también agradeció la muestra de cariño por parte de la gente que lo han recibido y respaldado en cada lugar al que llega y también agradeció a aquellos que no comulgan con la ideología del partido, pero que apuestan por el proyecto de Paco Silva, pues han considerado como la mejor opción para representarlos en el Congreso Local en Oaxaca.

Pese a que este Distrito cuenta con 63 municipios, manifestó el oriundo de Santiago Xiacui en la Sierra Juárez que Valle Nacional, podrá marcar la diferencia en estas elecciones por lo que de antemano agradece el respaldo que se verá reflejado este 6 de junio en las urnas.

