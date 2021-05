Serán 40 los observadores electorales que participarán, repartidos en todo el Distrito Federal 01: INE

-El trabajo de los observadores será solamente estar atentos, sin intervenir ni involucrarse o tener injerencia en las decisiones de los funcionarios de Casillas.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- La Vocal de Organización Electoral dentro del Instituto Nacional Electoral Isis Arely Sebastián Ochoa, señaló que el proceso electoral 2021, contará con 40 observadores electorales repartidos en todo el Distrito, con el fin de garantizar el proceso con transparencia y sobre todo, de certeza de confiabilidad a este ejercicio democrático.

A pesar de la convocatoria por línea, dijo que fueron 61 personas los interesados en participar en este proceso electoral, mismos que tendrán antes que ser capacitados para entender su participación y el cargo que tendrán frente a una casilla en la jornada electoral.

Así mismo, explicó que estos voluntarios que no percibirán un salario, solo tienen que observar como se lleva a cabo el proceso en cada casilla que ellos mismo elegirán, pero sin intervenir, comentar o participar en algunas decisiones de los funcionarios de casillas, ya que su nombramiento no le da para ninguna injerencia alguna en el proceso del 6 de junio.

Explicó también que la demora para seleccionar a estos observadores, se debió a que el curso que llevaron fue en Línea debido a la pandemia, lo que generaría que la selección de candidatos a observadores fuera más lenta y tuvieron además que entrevistar a 1 por 2 y elegir a los que tuvieran el perfil idóneo a este cargo.

De esta manera explicó que los 40 observadores electorales, decidirán la casilla de su elección y al final de la jornada tendrán que rendir un informe a detalle de lo ocurrido durante la jornada electoral, esto como prueba de que se haya llevado un proceso confiable y transparente.

