SECTUR se declara lista para Guelaguetza presencial o virtual: Secretario

-Comentó que en próximos días el Consejo de Salubridad podría definir si existen o no la capacidad de realizar un evento masivo como la Guelaguetza.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- En los próximos días el Consejo de Salubridad podría definir si existen o no la capacidad de realizar un evento masivo como la Guelaguetza, sobre todo por las filas que se forman para ocupar un lugar en la zona gratuita, así lo manifestó el Secretario de Turismo Juan Carlos Rivera Castellanos.

Detalló que el aforo del auditorio Guelguetza es de más de once mil personas y más de 15 mil se forman para poder entrar a la función matutina, esta situación se repite para la función vespertina, en dónde se juntan con las personas que salen de la primera función, es por ello que se deben considerar todos estos factores para determinar si se realiza o no la Guelaguetza de manera presencial.

Rivera Castellanos mencionó que mientras el Consejo de Salubridad, que es la máxima autoridad en la pandemia toma una decisión, la Secretaría de Turismo está preparada para realizar la Guelaguetza presencial o virtual, pues lo importante es cuidar la salud de la población y del turismo que acude a la máxima fiesta de los oaxaqueños., sobre todo porque la pandemia no ha terminado.

Asimismo reconoció que la población oaxaqueña se ha estado cuidando, situación que se refleja en la disminución de contagios y en la ocupación hospitalaria, además refirió que en otras entidades del sureste del país están regresando al semáforo amarillo o naranja, mientras que Oaxaca se mantiene en color verde.

FOTO: Archivo

Comentarios

