Notifica sector Salud 47 mil 168 casos acumulados de COVID-19, 57 más que el día de ayer

-Oaxaca al 16.5% de ocupación hospitalaria, cuatro nosocomios al 100% de su capacidad.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 28 de mayo de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) reportaron este 28 de mayo, que la cifra de fallecimientos por COVID-19 alcanzó los tres mil 732, tras registrarse cuatro nuevos decesos, respecto a los notificados el día de ayer.

Así también, se confirmaron 57 nuevos contagios del virus SARS-CoV-2 en 28 municipios de la entidad, lo que da un acumulado de 47 mil 168 casos.

Durante el reporte diario epidemiológico de la emergencia sanitaria, la jefa del departamento de Extensión de Cobertura de la institución, Mónica García Morales, detalló que la enfermedad en etapa activa, se concentra en 196 pacientes, quienes comenzaron a presentar síntomas en los últimos 14 días, con mayor incidencia en Valles Centrales con 108 casos, Istmo con 31, Costa con 28, Tuxtepec con 11, Sierra con 10 y finalmente la Mixteca con ocho casos.

Respecto a los 57 contagios reportados en las últimas 24 horas, señaló que, 13 casos se agrupan en Oaxaca de Juárez, seis en la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, cuatro en San Juan Bautista Tuxtepec e igual número en Santa María Atzompa, el resto dos y un paciente.

Describió que, por distribución geográfica, Valles Centrales acumuló 32 mil 046 contagios y mil 894 defunciones, Istmo cuatro mil 081 y 675 muertes, Tuxtepec dos mil 925 y 353 decesos, Costa dos mil 435 y 270 muertes, Mixteca cuatro mil 001 y 350 perdidas fatales, Sierra mil 680 y 190 fallecimientos.

Mencionó que, a la fecha se han analizado a un total de 78 mil 655 pacientes con síntomas relacionados al coronavirus, cuatro mil 729 están como sospechosos, 26 mil 758 son negativos y se han dado de alta médica a 43 mil 240 personas.

Informó que este viernes la red hospitalaria cuantificó el 16.5% en ocupación de camas, tras contabilizarse 10 nuevos ingresos, para un total de 88 personas hospitalizadas a causa de la patología viral.

Agregó, que son cuatro los nosocomios que se encuentra 100% de su capacidad. Por Jurisdicción Sanitaria: Valles Centrales registra el 18.6%, Mixteca 17.1%, Costa 15.7%, Tuxtepec 15%, Istmo 14.8% y la Sierra 0%.

Finalmente, García Morales instó a la población oaxaqueña a continuar con las medidas de protección, a fin de evitar el repunte de casos, con énfasis en el adecuado uso del cubrebocas, lavado de manos con agua y jabón, así como mantener el distanciamiento social.

