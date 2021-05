Morena tendrá “carro completo” en Tuxtepec revela nueva encuesta

-La Presidencia Municipal y las dos diputaciones la ganará el partido de Obrador.

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La empresa tuxtepecana Metrika publicó una nueva encuesta de preferencia electoral este viernes, la cual revela que Morena ganaría las 3 elecciones el próximo 6 de junio en Tuxtepec.

De acuerdo a la encuesta Irineo Molina, Laura Estrada y Angel Domínguez “el andariego” serían los ganadores en la próxima contienda electoral.

En el caso de la Presidencia Municipal Irineo Molina tiene un 31% de preferencia, Jorge Illescas “chester” 22%, Maria Luisa Vallejo 20%, y Noe Ramírez 11%.

En la Diputación Local Laura Estrada tiene 33% Pepe Villamil 18%, María de Jesus Mendoza 12%, Ilse Nolasco 11% y Griselda Martínez 10%.

En la Diputación Federal Angel Domínguez “el andariego” tiene 45% mientras que Antonio Amaro Cancino 22%, y Héctor Montes Parra 12%.

La encuesta fue levantada del 9 al 18 de mayo mediante encuesta por internet, con un margen de error de 5 por ciento.

