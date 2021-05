Garantizar un gobierno honesto y transparente sí es posible votando por Fuerza por México: Horacio Orozco”El Notario”

Tuxtepec, Oaxaca.- Tener un Tuxtepec distinto, lleno de oportunidades y un futuro prometedor para ti y tu familia, si es posible, y se puede lograr a través de una administración transparente, austera y honesta, que aplique correctamente los recursos públicos a las fortalezas de nuestro municipio.

El candidato de HORACIO OROZCO ORTIZ ¨EL NOTARIO¨ señaló que mientras los corruptos de siempre, se pelean el segundo lugar, el ha recorrido el municipio de cara a los ciudadanos, mostrando sus propuesta, recogiendo de primera mano las peticiones y demandas que el pueblo necesita, indico que es el único partido con un proyecto serio, de propuestas y con la persona idónea para regir los destinos del municipio y generar desarrollo para las y los Tuxtepecanos.

En su recorrido por las colonias y comunidades de nuestro municipio el candidato de Fuerza Por México ¨El Notario¨ HORACIO OROZCO ORTIZ, menciono a la ciudadanía, que impulsara las actividades productivas aplicando los recursos públicos que permitan activar la cadena económica de nuestro municipio, menciono que es necesario reactivar los servicios de salud municipal, así como la creación de la farmacia municipal que permita llegar a la parte mas vulnerable de nuestro municipio.

Agregó ¨el Notario¨ HORACIO OROZCO ORTIZ,que “Nuestros municipio merecen un cambio verdadero. Con hombres y mujeres comprometidos por escribir una nueva historia en Tuxtepec, menciono que este cambio no se logra solo, se necesita de hombres y mujeres valientes, comprometidos por el desarrollo de nuestro municipio.

Por último, HORACIO OROZCO ORTIZ invitó a votar este domingo 6 de junio por FUERZA POR MEXICO. “Muy temprano para que no haya dudas, y empiece la transformación y el desarrollo a paso firme para nuestro municipio”.

