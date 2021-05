Denuncia candidato del PES en Jacatepec, “mapacheo” a plena luz del día sin intervención del IEEPCO

-Asegura que a plena luz del día entran vehículos a la población cargados de cemento, varillas y láminas para comprar el voto.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- El candidato del Partido Encuentro Solidario en Santa Maria Jacatepec Gadiel Rodríguez Gómez, aseguró que al Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana cualquiera le falta el respeto, ya que aseguró que las actividades de “mapache” están a la orden del día en su municipio y hasta el momento el árbitro electoral, no ha tomado medidas severas contra quienes practican estas acciones desleales en este proceso electoral.

Dijo que en la actualidad es común ver vehículos a cualquier hora entregando cementos, varillas y láminas en las afueras del pueblo, sin que nadie los detenga, por lo que reiteró que eso es una burla para las Instancias electorales que al parecer sus adversarios, ya le perdieron el miedo.

Por otro lado externó que la guerra sucia se sigue dando en su contra, al sacar de sus archivos información falsa que cada 3 años la utilizan para confundir a la gente, sobre un caso de violación en el municipio de Ayotzintepec, algo que ha sido totalmente desechado, ya que explicó que en infinidades de veces ha comprobado que solo es una información falsa para confundir a la sociedad de Jacatepec.

De esta manera comentó que en su recorrido por las 29 comunidades de este municipio le han externado su respaldo total, por lo que tiene la plena confianza de que este 6 de junio se alzará con el triunfo, sin embargo dijo que estarán a la expectativa, de que no haya de nuevo irregularidades como sucedió hace 3 años cuando le robaron el triunfo.

Según las estadísticas el conocido Doctor de Pueblo es uno de los que tienen amplia probabilidades de ganar la contienda, pues a decir de comentarios de algunos simpatizantes han asegurado que ya le toca a Gadiel Rodríguez después de participar en esta tercera contienda para llegar a gobernar este municipio.

