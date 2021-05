Con calenda y mitin, Lizeth Zárate realiza su cierre de campaña en Santa Lucía del camino

-La candidata del PES dijo que en el Congreso de la Unión quedarán firmes sus convicciones , y que en las leyes quedarán plasmadas las necesidades de la gente.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Con una calenda que partió de la avenida Lázaro Cárdenas a la altura de la iglesia de Felícitas y Perpétua en el municipio de Santa Lucía del Camino y un mitin sobre la calle Laguna de Tamiahua, la candidata a Diputada Federal por el Partido Encuentro Solidario (PES) Lizeth Zárate López realizó su cierre de campaña.

La candidata iba acompañada por el dirigente nacional del PES Hugo Erick Flores Cervantes y por el dirigente estatal Fabrizio Emir Díaz Alcázar, quienes acompañados de las tradicionales marmotas, banda de música, las chinas oaxaqueñas, emprendieron el recorrido hacia el lugar dónde ya los esperaban simpatizantes del partido.

Al llegar a la calle Laguna de Tamiahua, ya había cientos de personas esperando a la candidata, ahí también estaban otros candidatos y candidatas a presidencias municipales, diputados locales y federales, quienes también dieron un mensaje a la población para votar por el PES en la jornada electoral.

Al momento de hacer uso de la palabra, la candidata mencionó que de las propuestas, de las inquietudes, de las necesidades de la población y de sus ideas, la nueva tinta que escriba la historia del futuro de niños, niñas, jóvenes, hombre, mujeres, adultos mayores, así como de los grupos vulnerables y desprotegidos.

Refirió que en el Congreso de la Unión quedarán firmes sus convicciones , por lo que en las leyes quedarán plasmadas las necesidades de la gente, aclaró que no solo las que coinciden con el PES, sino las que coincidan con las necesidades de la población en general, señaló que lucharán por la igualdad de oportunidades desde el arranque de la vida.

Asimismo indicó que la gran aceptación que tuvo por parte de la población del distrito 08, provocó preocupación en otros candidatos y partidos políticos, quienes hicieron ofensas en su contra y que a pesar de ello nunca se detuvo, sino al contrario siguió caminando las colonias y agencias en busca del voto ciudadano.

El llamado que hicieron los candidatos, candidatas y los dirigentes nacional y estatal del PES, fue el de razonar el voto por personas nuevas, honestas y con ganas de servir al pueblo, en lugar de los mismos de siempre, quienes campaña tras campaña dicen que atenderán los problemas y cuando llegan al poder ya no regresan.

