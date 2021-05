¡Vota por realidades!: Noé Ramírez Chávez

Tuxtepec, Oaxaca.- “Mis propuestas se basan en la realidad que se vive, tanto en lo económico como en lo social, y en ellas también plasmamos las acciones de formas y acciones de gobierno, con claras ventajas a las promesas que siguen haciendo los otros contendientes”, afirmó Noé Ramírez Chávez durante el recorrido que realizó por las colonias Las Maravillas, 12 de Julio, Linda Vista, Las Margaritas y el fraccionamiento Papaloapan.

Al invitar a los tuxtepecanos a que este 6 de junio salgan a las urnas a votar por Noé Ramírez Chávez, el candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtepec aseguró que sus propuestas de campaña se han convertido en las mejores opciones comparadas con las de otros candidatos; Ramírez Chávez señaló que su proyecto ciudadano “es tan completo a tal grado que nos lo han replicado los diferentes contendientes”.

También dijo que a poco menos de una semana de que concluya su campaña electoral, ésta ha sido congruente con sus intenciones de lograr la continuidad de un gobierno que trabaja con amor por Tuxtepec, construyendo obras y acciones de verdadero beneficio para la población y transparentando los recursos.

El candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtepec, reiteró su exhorto a los tuxtepecanos para que este 6 de julio salgan a las urnas a emitir su voto, a cumplir este derecho ciudadano a favor del abanderado de Movimiento Ciudadano para que Noé Ramírez Chávez.

