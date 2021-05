Ventas en mercado central de Tuxtepec no repuntan: locatarios

-La remodelación de la avenida independencia no los benefició, por lo tanto señalaron que están esperanzados en el regreso a clases.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- A pesar de que poco a poco empiezan a reactivarse las ventas en algunos comercios de la ciudad, al interior del mercado central, las ventas continúan bajas, así lo dio a conocer la Secretaria del mercado Abigail Hernández.

Dijo que a pesar de que se remodeló la avenida independencia, aún no han visto un aumento en las ventas en el mercado, y están estancadas en un 40 o 50% desde antes de la pandemia “realmente no han repuntado nada, solo e la canasta básica, pero en los artículos que no son de primera necesidad continuamos o seguimos igual, las ventas bajaron mucho durante de la pandemia y antes de la pandemia”.

Señaló que las autoridades municipales les prometieron apoyarlos dándoles publicidad al mercado, pero esto será después de las elecciones, por lo que van a esperar a que esto se cumpla y así posteriormente vean un resultado positivo.

Además, mencionó que esperan que una vez que se regrese a clases esperan ver aumento en sus ventas, ya que al no haber escuela, la gente solo sale por la canasta básica.

Actualmente este mercado cuenta con 69 locatarios, y de éstos un 20% aproximadamente está en resguardo porque es parte del grupo vulnerable, y siguen cuidándose.

