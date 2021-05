Tras reunión entre autoridades nacionales y estatales, implementarán mecanismos de protección por temporada de lluvias

-La Coordinadora Nacional de Protección Civil indicó que se evaluaron las estrategias usadas el año pasado y las que dieron buenos resultados se repetirán

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Este viernes se llevó a cabo una reunión en la que participaron la Coordinadora Nacional de Protección Civil, el Coordinador Estatal de Protección Civil de Oaxaca y el titular de la Secretaría General de Gobieno, Laura Velázquez Alzua, Sidartha Luna y Franciso García López, respectivamente.

En la reunión se establecieron las estrategias a seguir durante la temporada de ciclones y huracanes que inició a principios de este mes de mayo, además se evaluaron las acciones emprendidas durante la temporada pasada, para determinar cuáles tuvieron buenos resultados y replicarlas este año.

Velázquez Alzúa comentó que el área de protección civil es una de las que no se detiene durante las campañas, debido a que su función es auxiliar a la población en caso de alguna contingencia por desastre natural, como ejemplo mencionó los daños provocados por las lluvias el pasado 17 de mayo en varias regiones de la entidad.

