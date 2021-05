Reabren basurero municipal de Zaachila, reanudan servicio de recolección

-Sin embargo, habitantes señalan que podrían volver a bloquear ante la falta de acuerdos con las autoridades.

Jorge Acevedo/Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Luego de poco menos de 48 horas del cierre del basurero municipal de la Villa de Zaachila, la mañana de este viernes fue liberado por los habitantes de la agencia de Vicente Guerrero liberaron el acceso, permitiendo que el servicio de recolección en los municipios de la zona conurbada de Oaxaca de Juárez se restablecieran.

Sin embargo un grupo de habitantes de la comunidad amagan con volver a bloquear el acceso, debido a que en una asamblea realizada la noche del jueves, los pobladores afirmaron que esta acción se daría por la falta de solución a sus demandas por parte de las autoridades.

Y es que desde el pasado miércoles un grupo de habitantes había instalado un bloqueo en el acceso al tiradero municipal, para exigir la destitución del agente de Vicente Guerrero, ya que lo señalan de cometer presuntos actos de corrupción, incluso mencionaron que en abril de este año lo habían desconocido en una asamblea.

Por este bloqueo el jueves fue suspendido el servicio de recolección de basura en varios municipios, entre ellos Oaxaca de Juárez, Santa Lucía del Camino, Santa Cruz Xoxocotlán, Miahuatlán de Porfirio Díaz y otros más que depositan los desechos en el basurero que se ubica en el municipio de la Villa de Zaachila.

