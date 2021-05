PRI y PT continúan pidiendo el voto en Santa Lucia del Camino, aún cuando no cumplieron denuncian vecinos

-Un grupo de mujeres se manifestó para denunciar que no se ha pavimentado el acceso a la UBR del municipio, aún cuando se destinaron recursos para ello.

Jorge Acevedo

Santa Lucía del Camino, Oaxaca.- Un grupo de mujeres que viven en las inmediaciones de la UBR, se manifestaron este viernes para denunciar que el ex Presidente Raúl Cruz, esposo de la candidata del PRI a la Presidencia Municipal Lety Cruz, no cumplió con la obra de pavimentación del acceso.

Asimismo denunciaron que el actual edil Dante Montaño Montero tampoco hizo nada para pavimentar este importante acceso a la UBR, lugar al que acuden personas con discapacidad a recibir sus tratamiento de rehabilitación y que en tiempo de lluvias se enloda, dificultando aún más el acceso al inmueble.

Lamentaron que a pesar de esto, tanto la esposa del ex presidente municipal y el hermano del actual edil sean candidatos a la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino, que estén pidiendo el voto, aún cuando estos compromisos no se cumplieron, incluso señalaron a ambos de haberse robado el dinero para la pavimentación del camino.

Cabe mencionar que la UBR se ubica en pleno casco urbano de Santa Lucía del Camino, a unos metros de la avenida ferrocarril, que es una de las principales vialidades del municipio, en esa zona hay varias calles sin pavimentar, algo que dijeron las manifestantes no es posible, por ello piden a las autoridades que se realicen las investigaciones correspondientes.

