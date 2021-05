¡Orgullo Jarocho! Veracruzano gana “Las Palmas de Oro” Como mejor Actor de Reparto

Jarocho fue nominado a mejor actor Veracruzano en la 67 edición de las “Palmas de Oro” dónde se reconoce la destacada labor de artistas, llamado el galardón a la excelencia profesional de México.

Esta estatuilla la han recibido artistas de la talla de Verónica Castro, Silvia Pasquel, Laura Zapata, Mauricio Barcelata, programas como Venga la alegría, etc.

El evento se llevó a cabo el día 27 de mayo a la 20:00hrs y fue grabado sin público por la pandemia, pero asistieron los nominados.

El show tuvo en la conducción Inés Gómez Mont, Mónica Noguera y la periodista Shanik Berman.

Le preguntamos en exclusiva para Ya! FM a Rodolfo Iglesias , ¿Cómo se dio su nominación?

“Esto lo decidió la asamblea del CINPE (Círculo Nacional De Periodista) de México. Por mi reciente participación en la película “La traición del chiquito” y tener más de 40 obras de teatro.”

Con información de Ya!FM

