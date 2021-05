Mujeres tuxtepecanas dan respaldo total a Maria Luisa, para la continuidad del Davilismo

-Dijo la abanderada turquesa que es momento de que una mujer, tenga la oportunidad de tomar las riendas de Tuxtepec.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Este viernes la candidata del partido Nueva Alianza Maria Luisa Vallejo de Dávila se reunió con mujeres tuxtepecanas, para informarles que tendrán a una aliada en caso de llegar a la presidencia de Tuxtepec, por lo que las asistentes le brindaron su total respaldo asegurando que acudirán a las urnas para seguir con el proyecto del Davilismo.

En entrevista, la ex presidenta del DIF comentó que es tiempo de que a Tuxtepec lo gobierne una mujer, pues dijo que es momento de merecer una oportunidad y gobernar para las y los tuxtepecanos y de esta manera, rescatar los valores de las familias que buscan lo mejor para este municipio.

De esta manera invitó a los presentes a que salgan a votar este 6 de junio, por un cambio de Gobierno verdadero y continuar con el legado y proyecto de Fernando Bautista Dávila.

A este evento también estuvo el candidato a la Diputación Local por el mismo partido José Humerto Villamil, así como Rubén Bracamontes quien dijo que los verdaderos obradoristas, se suman al proyecto de Maria Luisa de Dávila, pues abundó que ven en ella la mejor opción para gobernar a Tuxtepec, a diferencia de otros que solo ven por sus intereses personales.

De esta manera la abanderada turquesa informó que su cierra de campaña será este sábado 29 de mayo, en el bulevar Francisco Fernández Arteaga a la altura del puente colgante en punto de las 4 de la tarde por lo que invita a la sociedad tuxtepecana, a ser parte de este proyecto para que por primera vez una mujer tome las riendas del municipio más importante de la Cuenca del Papaloapan.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario