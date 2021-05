Mazin Grande respalda a Marichuy Mendoza rumbo a la diputación local

-Consideran que plantea las mejores propuestas legislativas en favor de la región.

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En la recta final del período de campaña, la localidad ojiteca de Mazín Grande reiteró el apoyo a Marichuy Mendoza, aspirante a la Diputación Local por el distrito 02 Tuxtepec, por considerar que en su agenda legislativa se incluyen iniciativas que favorecen a las familias oaxaqueñas.

La candidata de la coalición “Vamos por Oaxaca” acompañó al aspirante a la presidencia municipal de San Lucas Ojitlán, “Goyo” Castañeda en una caminata por las calles principales de Mazín Grande, en donde la ciudadanía refrendó el apoyo a ambos candidatos.

En la caravana participaron cerca de mil habitantes de la comunidad, quiénes escucharon con atención las propuestas de Marichuy Mendoza y expresaron que otorgarán su voto de confianza.

“Voy a legislar en favor de las familias oaxaqueñas, pero principalmente de mi distrito local de Tuxtepec, que incluye a Mazín Grande, en donde las familias requieren garantía en los servicios de salud y servicios básicos”, precisó.

La candidata del PAN-PRI-PRD expresó que se siente segura del respaldo de los ciudadanos, e invitó a reflexionar el voto este 6 de junio y otorgarle la confianza de representar a los tuxtepecanos desde el Congreso de Oaxaca.

