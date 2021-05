La suma de obradoristas fortalecerá el proyecto turquesa en Tuxtepec: Pepe Villamil

-Manifestó que esta decisión se debió a las coincidencias de ideas con el Ejecutivo Federal, en base de apoyar a los mas necesitados.

Tuxtepec, Oaxaca.- El Candidato a la Diputación Local por Nueva Alianza en el Distrito 02 Pepe Villamil, señaló que la alianza de los obradoristas con el equipo turquesa, viene a fortalecer y motivar el proyecto político que han emprendido junto con María Luisa de Dávila para obtener el mejor resultado este 6 de junio.

Señaló que esta decisión de los ex morenistas se debe a la coincidencia de ideas enfocadas en los que menos tienen y dijo que por eso, optaron por la mejor opción, ya que indicó que Nueva Alianza tiene los mismos ideales del presidente de la República, lo que lo convierte en un proyecto de ciudadanía que beneficie al pueblo.

Por otro lado dijo que de llegar al Congreso del Estado, se convertirá en un aliado de las mujeres, pues aseveró que este género será prioridad en su iniciativa y es por eso que existe un compromiso con ellas, pues la intención es protegerlas y trabajar en beneficio de ellas.

De esta manera el candidato turquesa dijo que el pueblo tuxtepecano no puede estar equivocado para elegir a sus representantes y que este primer domingo de junio, harán valer sus derechos al elegir a quienes tengan la mejor opción de cambiar el rumbo de Tuxtepec.

