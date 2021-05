Jesús Zambrano vaticina el triunfo de Javier Villacaña

Redacción

Oaxaca de Juárez, Oax., 27 de mayo de 2021.- A nueve días de los comicios del 6 de junio, Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), anticipó la victoria del candidato común de la alianza “Va por Oaxaca” a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, por contar con el respaldo social y ser garantía de un gobierno plural.

Ante más de 500 integrantes de la estructura territorial del partido del sol azteca de la capital del estado, quienes se concentraron en la explanada de la Agencia de Policía de Montoya, el líder nacional del PRD reconoció en Villacaña Jiménez a un político cercano a la gente, diverso y capaz de revertir el daño y abandono de la ciudad.

Zambrano Grijalva aseguró que la alianza con el PAN y el PRI tiene por finalidad rescatar y sanar al país del mal gobierno de Morena, al igual que Javier Villacaña Jiménez tiene el interés de recuperar la grandeza de Oaxaca para que la ciudadanía vuelva a contar con espacios limpios y seguros, con una ciudad funcional y atractiva para todas y todos.

Tras reconocer el trabajo electoral de los activistas de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, el próximo presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez ofreció al dirigente nacional de PRD, Jesús Zambrano Grijalva construir una alianza de gobierno a partir de las coincidencias políticas surgidas en los presentes comicios.

Acompañado de los integrantes de la planilla y de la candidata a diputada local por el distrito electoral XIII, Laura Vignón Carreño, el candidato puntero en las encuestas electorales, Villacaña Jiménez garantizó un gobierno plural que ofrezca respuestas a todos los sectores ciudadanos de la capital del estado.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario