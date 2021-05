Horacio Orozco “El Notario” indicó que durante su gobierno, se llevarán a cabo estrategias para creación de nuevas empresas y generación de empleos para las y los Tuxtepecanos

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Enfatizó que durante su mandato agilizará los trámites reduciendo al máximo la burocracia y el papeleo existente, ya que en el Municipio hay muchas personas emprendedoras pero que en lugar de apoyarlos para salir adelante se les presentan muchas trabas.

El candidato de Fuerza por México comentó que él sabe lo difícil que es sacar adelante los proyectos de negocios en Tuxtepec por lo que se compromete a ayudar a todo aquel que tenga la iniciativa de generar empleos.

“El Notario” enfatizó que de tal forma se dará acompañamiento y formación a ciudadanas y ciudadanos del municipio interesados en iniciar un proyecto de negocios o mejorar el desempeño de sus unidades económicas, con cursos sobre administración, mejora técnica y sustentabilidad de sus negocios además de tender puentes con instituciones financieras y acceso a los distintos programas destinados a este sector.

Horacio Orozco Ortiz manifestó que actualmente la economía está muy lastimada y los partidos corruptos de siempre no han hecho nada al respecto, por lo que es necesario que los y las Tuxtepecanos nos unamos, nos tendamos la mano unos a otros, consumamos local y apoyemos a quien se arriesga al iniciar un negocio, es momento de actuar con Fuerza por Tuxtepec.

Finalizó invitando a que este 6 de Junio todos los emprendedores voten a favor del proyecto que “El Notario” encabeza a fin de poder hacer estas propuestas una realidad por él “SABE Y PUEDE”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario